Skifahrer stürzte in Bachbett: Zwei Schwerverletzte bei Pistenunfällen in Tirol

Am Freitag wurden im Tiroler Oberland zwei Wintersportler bei Unfällen auf Skipisten schwer verletzt.

Kühhtai, Galtür – Gegen 13 Uhr fuhr im Skigebiet Kühtai an der Kreuzung zwischen der roten Piste Nr. 13 und der schwarzen Piste Nr. 14 ein unbekannter Skifahrer einem 54-Jährigen von hinten hinein. Der Deutsche stürzte. Die beiden Männer unterhielten sich kurz, dann fuhr der eine weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der 54-jährige Deutsche wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei schwer am linken Schienbein verletzt. Der zweite Skifahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Oetz unter Tel. 059133/7106 zu melden.

Skifahrer stürzte über Steilhang in Bachbett

Fast zur selben Zeit war ein 67-Jähriger im Skigebeit Galtür auf der roten Piste Nr. 11 talwärts unterwegs. Der Mann verlor plötzlich die Kontrolle über seine Ski und fuhr in hohem Tempo den Steilhang hinab. An dessen Ende stürzte der Deutsche an einer Geländekuppe etwa 30 Meter weit und rund sechs Meter tief in ein Bachbett abseits der Piste.