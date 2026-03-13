Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass viele Länder Kriegsschiffe entsenden würden, um die Straße von Hormuz offen zu halten. Er hoffe, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder sich beteiligten, teilte er am Samstag auf Truth Social mit. "So oder so wird die Straße von Hormuz bald offen sein." Zuvor hatte Trump gesagt, dass der Iran zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt" sei.

Unterdessen machte der Iran eine Ausnahme von der Hormuz-Blockade und erlaubte zwei indischen Schiffen die Durchfahrt. 22 weitere Schiffe lägen noch westlich der Seestraße, teilte die indische Regierung mit. Durch die Meerenge vor der Küste des Iran werden rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Flüssigerdgastransports auf dem Seeweg abgewickelt.

Trump zufolge wurde außerdem ein US-Stützpunkt in Saudi-Arabien vor einigen Tagen bei einem Angriff getroffen. Vier der fünf dort stationierten Tankflugzeuge hätten aber "praktisch keinen Schaden" davongetragen. Sie seien bereits wieder im Einsatz.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz sah unterdessen den Schlüsselmoment im Konflikt mit Teheran gekommen. Der Kampf intensiviere sich und gehe in die "entscheidende Phase" über, sagte Katz nach Angaben seines Büros. Genaue Zeitangaben machte er nicht. Katz fügte lediglich hinzu, diese Phase werde so lange dauern, wie nötig. Gleichzeitig rief er die Bevölkerung im Iran zum Widerstand gegen die Führung in Teheran auf.

Wie Al Jazeera berichtete, wurde ein Flugabwehrsystem bei der US-Botschaft in Bagdad getroffen. Zu der Attacke bekannte sich bis dato niemand. Der Iran drohte indes mit Attacken auf US-Ziele in den Arabischen Emiraten. Behörden im Emirat Fujairah teilten am Samstag mit, die Luftabwehr habe eine Drohne abgefangen. Durch herabfallende Trümmer sei ein Brand ausgebrochen. Opfer habe es nicht gegeben.

Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel wurden in der Stadt Eilat im Süden des Landes zwei Menschen verletzt. Ein zwölfjähriger Bub sei schwer verletzt, ein 39 Jahre alter Mann sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. In der Stadt gab es mehrere Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen.