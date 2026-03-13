USA greifen Militärziele auf Irans Öl-Exportinsel Kharg an

Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump "jedes militärische Ziel" auf der iranischen Insel Kharg angegriffen. "Aus Gründen des Anstands habe ich darauf verzichtet, die Ölinfrastruktur auf der Insel auszulöschen", schrieb Trump am Freitag auf der Online-Plattform Truth Social. Sollte der Iran oder jemand anderes jedoch die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus behindern, werde er diese Entscheidung sofort überdenken.

Der Iran exportiert 90 Prozent seines Rohöls über die Insel. Irans Parlamentspräsident hatte schon vor zwei Tagen die USA und Israel vor einem Angriff auf Inseln im Persischen Golf gewarnt. "Jede Aggression gegen den Boden der iranischen Inseln wird alle Zurückhaltung zunichtemachen", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. "Wir werden den Persischen Golf mit dem Blut der Invasoren tränken", fügte der frühere General hinzu.

Der Iran hat in der Nacht auf Samstag eine weitere Angriffswelle mit ballistischen Raketen auf Israel gestartet. Das berichteten Iranische Staatsmedien am Samstag (Ortszeit) kurz nach Mitternacht. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurde nach ersten Erkenntnissen bei den Raketenangriffen niemand verletzt. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben Hinweise auf Trümmerteile, die im Süden Israels gelandet seien.

Die israelische Armee entdeckte nach eigenen Angaben mehrere aus dem Iran abgeschossene Raketen und aktivierte die Luftabwehr, in mehreren Gegenden des Landes ertönte Luftalarm. Knapp eine halbe Stunde später wurde der Alarm wieder aufgehoben, die Menschen konnten demnach die Schutzräume verlassen.

Angesichts der anhaltenden iranischen Angriffe auf die Golfstaaten sind in Katar mehrere Gebiete evakuiert worden. Als "vorübergehende Vorsichtsmaßnahme" würden "mehrere wichtige Gebiete evakuiert, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, bis die Gefahr vorüber ist", erklärte Katars Innenministerium am Samstag. Im zentralen Stadtteil Muscheireb in der Hauptstadt Doha erhielten einige Anrainer telefonische Warnungen mit der Aufforderung, "das Gebiet unverzüglich zu verlassen und sich vorsorglich an den nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben". In der Hauptstadt Doha berichteten Augenzeugen von Explosionen.