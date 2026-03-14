Russell gewinnt Sprint in China, Pole für Antonelli

Melbourne-Sieger George Russell hat den ersten Sprint der Formel-1-Saison in China gewonnen, dabei aber hart um den Erfolg kämpfen müssen. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Samstag in Shanghai in einem ereignisreichen Rennen über 100 km knapp vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton durch. Wenig später kürte sich Kimi Antonelli im zweiten Mercedes in einem dramatischen Qualifying im Alter von 19 Jahren und 201 Tagen zum jüngsten Pole-Setter der F1-Historie.

Damit brach der Italiener die bisherige Bestmarke von Sebastian Vettel, der bei seiner ersten Pole Position in Monza 2008 bereits 21 Jahre alt gewesen war. Antonelli profitierte im Finale der Zeitenjagd auch von einem technischen Defekt bei WM-Spitzenreiter Russell, der kurz vor Ablauf der Uhr aber doch noch eine schnelle Runde drehen konnte und sich Startplatz zwei (+0,222 Sek.) für den zweiten Grand Prix der Saison am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/live ORF 1, Sky) sicherte. Dahinter gehen die heuer für ihre Raketenstarts bekannten Ferraris von Hamilton (+0,351) und Leclerc (+0,364) ins Hauptrennen. Die McLaren-Piloten Oscar Piastri (+0,486) und Lando Norris (+0,544) mussten sich mit den Rängen fünf und sechs begnügen.