Elektrischer Pick-up aus Korea
KGM Musso EV: Der leise Lastenträger
Der Musso EV ist einer der ersten Elektro-Pick-ups auf dem europäischen Markt – optional mit elektrischem Allradantrieb.
© Lukas Letzner
Mit dem Musso EV schickt der koreanische Hersteller KGM erstmals einen vollelektrischen Pick-up ins Rennen. Die Kombination aus Doppelkabine, Allradantrieb und rund 80-kWh-Akku verspricht Alltagstauglichkeit – zu einem Preis, der selbst manche Diesel-Konkurrenz ins Grübeln bringen dürfte. Im Fahrbericht zeigt sich: Der Stromer ist weniger Baustellen-Bulle als komfortabler Begleiter für Alltag und Freizeit.