KGM Musso EV: Der leise Lastenträger

Mit dem Musso EV schickt der koreanische Hersteller KGM erstmals einen vollelektrischen Pick-up ins Rennen. Die Kombination aus Doppelkabine, Allradantrieb und rund 80-kWh-Akku verspricht Alltagstauglichkeit – zu einem Preis, der selbst manche Diesel-Konkurrenz ins Grübeln bringen dürfte. Im Fahrbericht zeigt sich: Der Stromer ist weniger Baustellen-Bulle als komfortabler Begleiter für Alltag und Freizeit.