Schuldirektor im Interview
Jede zehnte Muslimin unter 14 trägt Kopftuch: „Es ist ein langer Weg bis zur Strafe“
Maximilian Kindler, Direktor der Volksschule Hans-Sachs in Schwaz, hat mit seinem Team bereits über das Kopftuchverbot Gespräche geführt. Wichtig ist ihm in seiner multikulturellen Schule mit Kindern aus 21 Nationen, dass man sich gegenseitig wertschätzt.
© Angela Dähling
Laut einer Studie des Bildungsministerium trägt jedes zehnte Mädchen mit islamischem Religionsbekenntnis zwischen 10 und 14 Jahren ein Kopftuch. Dass dies ab Herbst österreichweit an Schulen verboten wird, sieht man mit gemischten Gefühlen, zeigt auch ein Gespräch mit dem Direktor der Volksschule Hans-Sachs in Schwaz.