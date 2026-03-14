Jede zehnte Muslimin unter 14 trägt Kopftuch: „Es ist ein langer Weg bis zur Strafe“

Laut einer Studie des Bildungsministerium trägt jedes zehnte Mädchen mit islamischem Religionsbekenntnis zwischen 10 und 14 Jahren ein Kopftuch. Dass dies ab Herbst österreichweit an Schulen verboten wird, sieht man mit gemischten Gefühlen, zeigt auch ein Gespräch mit dem Direktor der Volksschule Hans-Sachs in Schwaz.