Der nächste überraschende Rücktritt im Ski-Weltcup: „Simon out“

Der nächste Routinier im Ski-Weltcup schwingt endgültig ab: Nach Romed Baumann, Adrien Theaux, Joana Hählen und Christina Ager gab auch Simon Maurberger seinen Rücktritt bekannt.

Der 31-jährige Südtiroler landete in seiner Karriere bei fünf Rennen in den Top Ten. Sein größter Erfolg gelang ihm bei der WM in Aare 2019, als er mit Italien Bronze im Teambewerb gewann.

„Es ist an der Zeit, ein Kapitel zu schließen, das mein ganzes Leben geprägt hat“, schrieb Maurberger in einem emotionalen Posting auf Instagram. „Es gab Siege, die sich wie Fliegen anfühlten, und es gab Niederlagen, die mehr schmerzten, als Worte erklären können.“ Ein besonderer Dank ging an Familie, Freunde und Teamkollegen. Der Ahrntaler schloss die Abschiedsworte mit einem einfachen „Simon out“.

Warme Abschiedsworte kamen u.a. von seinen langjährigen Wegbegleitern im Slalom-Zirkus Atle Lie McGrath, Dominik Raschner, Johannes Strolz oder Giuliano Razzoli. (TT.com)