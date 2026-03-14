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Kommentar
Für die Baulandabgabe ist es viel zu spät
Kommentarvon Peter Nindler
Ob eine Steuer brachliegendes Bauland tatsächlich mobilisiert, darf bezweifelt werden. Außerdem wird die ÖVP eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl der SPÖ diesen Gefallen nicht tun.
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