Kommentar

Für die Baulandabgabe ist es viel zu spät

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Ob eine Steuer brachliegendes Bauland tatsächlich mobilisiert, darf bezweifelt werden. Außerdem wird die ÖVP eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl der SPÖ diesen Gefallen nicht tun.