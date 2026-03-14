Alkoholisierter Lenker (66) kollidierte auf Gemeindestraße in Kitzbühel mit Pkw

Kitzbühel – In Kitzbühel kam es am Freitagabend zu einer schweren Kollision zwischen zwei Autos auf der Gemeindestraße. Laut Angaben der Polizei kamen alle Unfallbeteiligten glimpflich davon, lediglich an den Unfall-Autos sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden.

Zu dem Unfall gekommen war es gegen 20.45 Uhr. Laut Unfallbericht kollidierte ein 66-jähriger Österreicher, der von Süden kommend in Richtung Norden fuhr, mit dem Fahrzeug eines 55-jährigen Deutschen auf der Gegenfahrbahn. Im Auto des Deutschen befanden sich zudem fünf weitere Personen.

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