Alkoholisierter Lenker (66) kollidierte auf Gemeindestraße in Kitzbühel mit Pkw
Kitzbühel – In Kitzbühel kam es am Freitagabend zu einer schweren Kollision zwischen zwei Autos auf der Gemeindestraße. Laut Angaben der Polizei kamen alle Unfallbeteiligten glimpflich davon, lediglich an den Unfall-Autos sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden.
Zu dem Unfall gekommen war es gegen 20.45 Uhr. Laut Unfallbericht kollidierte ein 66-jähriger Österreicher, der von Süden kommend in Richtung Norden fuhr, mit dem Fahrzeug eines 55-jährigen Deutschen auf der Gegenfahrbahn. Im Auto des Deutschen befanden sich zudem fünf weitere Personen.
Positiver Alkotest
Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte aber die Alkoholisierung des 66-Jährigen eine Rolle gespielt haben. Der später durchgeführte Alkomatentest bei dem Österreicher verlief positiv. Die Polizei nahm dem Mann noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Der durchgeführte Test beim 55-jährigen Deutschen verlief negativ. Wie die Polizei berichtet, kamen alle Personen unverletzt davon. (tt.com)