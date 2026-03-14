Am 7. April

Sanierung Pitztal-Brücke: Sorgen wegen RadfahrerInnen bleiben weiter bestehen

An den steilen Engstellen der Alten Pitztalstraße können breitere Fahrzeuge nicht an Radfahrern vorbeifahren, fürchtet der Arzler Bürgermeister. Noch ist der Mehrzweckstreifen nicht eingezeichnet.
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Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Die mehr als 40 Jahre alte Pitztal-Brücke wird vom 7. April bis 29. November saniert. Das Land plädiert an die Verkehrsteilnehmer, mehr Zeit einzuplanen. Skepsis herrscht beim Arzler Bürgermeister wegen der engen Straße ins Tal.

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