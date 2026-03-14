Am Samstag in der Früh

Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam: Bürgermeisterin spricht von Angriff

Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema sprach von einem gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde.
© ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Amsterdam – Bei einer Explosion in Amsterdam ist am Samstag in der Früh eine jüdische Schule beschädigt worden. Bürgermeisterin Femke Halsema sprach von einem gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete. Die Detonation habe nur begrenzten Schaden verursacht, sagte Halsema demnach. (APA/Reuters)