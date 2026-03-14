Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam: Bürgermeisterin spricht von Angriff

Amsterdam – Bei einer Explosion in Amsterdam ist am Samstag in der Früh eine jüdische Schule beschädigt worden. Bürgermeisterin Femke Halsema sprach von einem gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete. Die Detonation habe nur begrenzten Schaden verursacht, sagte Halsema demnach. (APA/Reuters)