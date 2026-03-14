Konflikt um Baulandabgabe
Baulandüberhang nach wie vor groß: SPÖ und Bauernbund liefern sich Match um Abgabe
Bei den hohen Grundstückspreisen geht sich Eigentum für viele TirolerInnen nicht aus. Brachliegendes Bauland soll deshalb schneller dem Grundstücksmarkt zugeführt werden, die Baulandabgabe ein Hebel dafür sein.
© iStock
Vor einem Jahr angekündigte Baulandabgabe ist politisch eine heiße Kartoffel. Für SP-Chef Wohlgemuth wird sie kommen, der ÖVP-Bauernbund will davon nichts wissen. Die Grünen werfen der schwarz-roten Landesregierung Untätigkeit vor.