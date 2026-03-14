Baustart 2010

Trotz „herber Verluste“: Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal abgeschlossen

Franz Angermayer hat „Weihwasser-to-go“, wie er sagt, für die Segnung der Kapelle im Klösterle mitgebracht.
© Parth
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Es war eine kleine, feine Segnungsfeier in der Kapelle des Imster Klösterles. Das historisch wertvolle Gebäude wurde in Teilen erhalten und durch einen stattlichen Um- und Neubau ins Pflegezentrum Gurgltal integriert. 80 Pflegebetten, zwölf Plätze für Tages- und Kurzzeitpflege sowie 20 Plätze für betreutes Wohnen sind seit 2010 in Imst entstanden.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035