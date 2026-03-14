Baustart 2010
Trotz „herber Verluste“: Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal abgeschlossen
Franz Angermayer hat „Weihwasser-to-go“, wie er sagt, für die Segnung der Kapelle im Klösterle mitgebracht.
© Parth
Es war eine kleine, feine Segnungsfeier in der Kapelle des Imster Klösterles. Das historisch wertvolle Gebäude wurde in Teilen erhalten und durch einen stattlichen Um- und Neubau ins Pflegezentrum Gurgltal integriert. 80 Pflegebetten, zwölf Plätze für Tages- und Kurzzeitpflege sowie 20 Plätze für betreutes Wohnen sind seit 2010 in Imst entstanden.