Trotz „herber Verluste“: Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal abgeschlossen

Es war eine kleine, feine Segnungsfeier in der Kapelle des Imster Klösterles. Das historisch wertvolle Gebäude wurde in Teilen erhalten und durch einen stattlichen Um- und Neubau ins Pflegezentrum Gurgltal integriert. 80 Pflegebetten, zwölf Plätze für Tages- und Kurzzeitpflege sowie 20 Plätze für betreutes Wohnen sind seit 2010 in Imst entstanden.