Betroffene erzählen
Gutachter oft „respektlos“: Viele Alte und Kranke erleben bei Antrag auf Pflegegeld Schikanen
Wer krank ist, braucht Hilfe. Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist gestiegen und liegt in Österreich bei einer halben Million Menschen. Gleichzeitig ist die Rate der Rückstufungen (die Vergabe niedrigerer Pflegestufen) gestiegen. In Tirol wartet man im Schnitt 51 Tage auf eine Entscheidung der Einstufung.
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Die Zahl der Pflegegeldbezieher steigt auch in Tirol. Gleichzeitig gibt es mehr Gerichtsverfahren gegen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wegen zu niedrigen Einstufungen. Betroffene erzählen von schwierigen Situationen.