Gutachter oft „respektlos“: Viele Alte und Kranke erleben bei Antrag auf Pflegegeld Schikanen

Wer krank ist, braucht Hilfe. Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist gestiegen und liegt in Österreich bei einer halben Million Menschen. Gleichzeitig ist die Rate der Rückstufungen (die Vergabe niedrigerer Pflegestufen) gestiegen. In Tirol wartet man im Schnitt 51 Tage auf eine Entscheidung der Einstufung.

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