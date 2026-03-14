Rennen ersatzlos gestrichen
Wetter als Spielverderber: Super-G der Herren in Courchevel abgesagt
Der Weltcup-Super-G der Männer am Samstag in Courchevel ist abgesagt worden. Der prognostizierte Wetterumschwung trat ein – Schneefall, Nebel und damit schlechte Sicht machten eine Durchführung des drittletzten Bewerbs in dieser Disziplin in diesem Winter nicht möglich.
Am Sonntag steht ein weiteres Rennen auf dem Programm. Der Schweizer Marco Odermatt führt die Disziplinwertung mit einem Vorsprung von 158 Punkten auf Freitag-Abfahrtssieger Vincent Kriechmayr an. Das Samstag-Rennen ist ersatzlos gestrichen. (APA)