Rammte und beschädigte Stromkasten: Polizei in Matrei sucht nach flüchtigem Lenker

Matrei i. O. – Aktuell sucht die Polizei in Matrei in Osttirol nach einem flüchtigen Fahrzeuglenker, der in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht hat. Laut Polizei rammte der bislang unbekannte Lenker im Bereich Marstallweg einen Stromverteilerkasten der Tiwag „und beschädigte diesen erheblich“. Anschließend beging der Unbekannte Fahrerflucht.

Verstreute Fahrzeugteile jedoch gaben den Beamten erste Hinweise über den möglichen Fahrzeugtyp. Es gelang, das Fahrzeug auf drei der folgenden Modelle eingrenzen:

Renault Master II (Baujahre ca. 1998–2010)

Opel Movano A

Nissan Interstar