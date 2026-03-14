Schmuggelte 32 Kilo Cannabis in Koffern: 39-Jähriger am Flughafen Wien festgenommen

Schwechat/Wien – Bei Gepäckkontrollen sind am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) 32 Kilo Cannabiskraut gefunden worden. Polizisten entdeckten das Suchtmittel am Freitag in zwei Koffern, die sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok befanden und nach Frankfurt weitertransportiert werden sollten. Ein 39-jähriger Niederländer, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, wurde festgenommen.