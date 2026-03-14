Neuer Obmann: Generationenwechsel beim Kameradschaftsbund Kufstein

Der Kameradschafts-Bezirksverband Kufstein hat einen neuen Obmann. Roman Burgstaller wurde am 8. März in Brandenberg zum Nachfolger von Hermann Hotter gewählt, der das Amt rund 30 Jahre innehatte.

Brandenberg – Der Kameradschafts-Bezirksverband Kufstein hat einen neuen Obmann: Hermann Hotter übergab nach rund 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit sein Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Roman Burgstaller aus Brandenberg, Vizepräsident des Tiroler Kameradschaftsbundes. Die Neuwahl fand im „Ascherwirt" in Brandenberg statt. Franz Xaver Gruber, Präsident des Tiroler Kameradschaftsbunds (TKB), leitete die Versammlung.

Neuer Ausschuss gewählt

Der neue Ausschuss wurde für vier Jahre gewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen: Obmann Roman Burgstaller (Brandenberg), Vizeobmann Rudolf Baumgartner (Niederndorf), Vizeobfrau und Pressereferentin Julia Mussner (Wörgl) sowie Schriftführer Gerold Loinger (Wörgl).

Schriftführerstellvertreter ist Michael Waldner (Walchsee). Carmen Schimanek (Wörgl) wurde Kassierin, Christian Kaufmann (Ebbs) ihr Stellvertreter. Hubert Ampferer (Brandenberg) wurde zum Bezirkskommandanten ernannt. Als Kassaprüfer fungieren Christian Ampferer (Brandenberg) und Florian Waldner (Söll).

Sportreferent ist Harald Pühringer (Alpbach). Alexander Altmann (Wörgl) ist Bezirksfähnrich, Johann Greiderer (Walchsee) Jugendreferent und Sebastian Kofler (Brandenberg) Organisationsreferent.

2500 Mitglieder im Bezirk

Der Bezirksverband Kufstein zählt rund 2500 Mitglieder. Diese verteilen sich auf 17 Ortsgruppen. Die Ortsgruppen widmen sich überwiegend sozialen Tätigkeiten.

Der Veteranenverein Brandenberg ehrte Hermann Hotter. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der Verein stellt die Ehrenkompanie der jährlichen Wallfahrt in Mariastein.

Der Tiroler Kameradschaftsbund zeichnete im Zuge der Versammlung mehrere Personen aus: Eine Verdienstmedaille in Silber erhielten Schützenhauptmann Gregor Burgstaller. Auch Kapellmeister Lukas Neuhauser und Musikkapellenobmann Florian Unterrainer wurden geehrt.

Das Verdienstkreuz in Silber erhielten Bezirksobmann Roman Burgstaller und Peter Ostermann (KB Mariastein-Angerberg-Angath). Herbert Fankhauser (Thiersee/Landl) bekam das Ehrenkreuz in Silber. Johann Greiderer (Walchsee) erhielt das Ehrenkreuz in Gold.

Zahlreiche Auszeichnungen

Eine Ehrenmitgliedschaft im Bezirksverband erhielt Vizeobmann Rudolf Baumgartner. Die ausgeschiedenen Funktionäre Hermann Duregger (Kassier), Karl Binder (Fähnrich) und Werner Martin wurden ebenfalls geehrt.