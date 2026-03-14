Das große Quiz
Grunge, Boybands, Rockstars und Co.: Wie gut kennt ihr die Musik der 90er-Jahre?
Nirvana, *NSYNC, Oasis: Wer kennt sie noch?
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Die 90er brachten uns unvergessliche Hits, modische Experimente und eine riesige Bandbreite an neuen Musikrichtungen. Testet jetzt euer Wissen und findet heraus, wie viel Musik-Experte in euch steckt!
Die Musik der 90er-Jahre
Grunge, Boybands, Britpop und Co: Wie gut kennt ihr euch mit der Musik der 1990er-Jahre aus?
Frage 1 von 20:
Welcher exzentrische Künstler änderte 1993 seinen Namen in ein unaussprechliches Symbol und wurde oft als "The Artist Formerly Known As..." bezeichnet?