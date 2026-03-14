Kohlenmonoxid-Austritt in Westendorfer Ferienhaus: Sohn (30) von Vater gerettet

Westendorf – Durch rasches Handeln konnte ein Vater wohl das Leben seines 30-jährigen Sohnes retten. Freitagnacht kurz vor 23 Uhr fand der Deutsche seinen Sohn bewusstlos in einem Ferienhaus in Westendorf auf. Der Vater trug ihn sofort ins Freie und alarmierte die Rettungskräfte.

In dem Gebäude wurden umgehend Messungen der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Zunächst konnten aber keine erhöhten Kohlenmonoxid-Werte festgestellt werden. Dafür wurden jedoch geringe Mengen an Kohlendioxid gemessen.