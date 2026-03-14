Fehlende Belege, unklare Reisen
Nahm es Dornauer mit den Spesen nicht so genau? Rechtliche Schritte werden geprüft
Der Landesrechnungshof übt harsche Kritik an Dornauers Spesen- und Reiseabrechnungen. Mattle (l.) lässt jetzt mögliche Rückforderungen abklären.
© Liebl Daniel
Unvollständige Belege und unklare Dienstreisen in seiner Zeit als Landeshauptmannstellvertreter: Land lässt im Auftrag von Landeshauptmann Mattle (VP) rechtliche Schritte gegen Georg Dornauer prüfen. Der weist den Vorwurf der zweckwidrigen Verwendung zurück.