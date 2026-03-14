In Innsbruck gewann sie einst Gold: Ski-Weltcupsiegerin hängt Ski an den Nagel

Im Schatten des Riesentorlauf-Triumphs von Julia Scheib verabschiedete sich eine routinierte Weltcupläuferin in den wohlverdienten Ruhestand. Clara Direz verbeugte sich nach ihrem finalen 2. Durchgang vor dem Publikum und verkündete anschließend ihr Karriereende.

Zu den größten Erfolgen der 30-Jährigen gehörten ein Parallel-Weltcupsieg in Sestriere 2020 und Gold bei den Jugend-Olympischen Spielen 2012 in Innsbruck im Riesentorlauf.

„Ich beende meine Karriere hier, unter den wunderschönen goldenen Lichtern, einem Herzen voller Emotionen und tränenvollen Augen“, schrieb die Französin, die in 14 Jahren im Weltcup viermal in die Top fünf fuhr und bedankte sich bei Familie, Freunden und Fans für unvergessliche Momente und Erinnerungen. (TT.com)