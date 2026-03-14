Kopf in Infrarotkabine eingeklemmt: Achtjähriges Mädchen in Klinik geflogen

Am Samstag musste der Notarzthubschrauber im Raum Schwaz ausrücken. Ein achtjähriges Mädchen kletterte hinter einen elektrisch verstellbaren Sitz einer Infrarotkabine. Dabei betätigte sie versehentlich den Schalter. Der Sitz fuhr nach hinten und klemmte den Kopf des Mädchens zwischen Sitz und Holzvertäfelung ein - wo sich auch die Heizstäbe befanden.

Die Großmutter wie auch die Tante des Kindes hörten die Hilferufe und eilten zur Unfallstelle. Sie befreiten das Mädchen und leisteten Erste Hilfe. Der Notarzthubschrauber brachte die Achtjährige anschließend in die Unfallklinik Innsbruck.