19-Jähriger rutschte auf Eisflanke aus und stürzte mehrere Meter ab

Ein 19-Jähriger stürzte am Samstag im Skigebiet Kaunertaler Gletscher mehrere Meter über eine apere Eisflanke. Der junge Mann verließ gegen 11.30 Uhr die gesicherte Piste, um im freien Skiraum im Bereich der Bergstation des Schlepplifts Nörderjoch 1 eine Variantenabfahrt zu nehmen.

Kurz darauf geriet er in eine apere Eisflanke. Der 19-Jährige rutschte aus und stürzte knapp fünf Meter teils senkrecht auf die darunterliegende Piste, wo er verletzt liegen blieb.