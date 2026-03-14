Später K.o.-Schlag vom Elfmeterpunkt: WSG legte in Quali-Runde Fehlstart hin

Die SV Ried stürzte die WSG Tirol von der Spitze der Qualifikationsgruppe. Die Tiroler mussten sich am Samstag in der Auftaktrunde des unteren Play-offs durch Elfmetertore von Kingstone Mutandwa (45.+6) und Philipp Pomer (85.) 1:2 geschlagen geben. Für die WSG war ein Treffer von Ademola Ola-Adebomi (81.) zu wenig, die Wattener fielen an die dritte Stelle hinter Altach und Ried zurück.

Die Partie begann vor 3150 Fans mit zwei guten Gelegenheiten für die Rieder. Jonas Mayer scheiterte auf Höhe des Elferpunkts am Tiroler Schlussmann Adam Stejskal (6.), Fabian Rossdorfer schoss vom Fünfer daneben (8.). Danach konnte die WSG die Partie offenhalten und kam einem Treffer in der 27. Minute nahe, als Moritz Wels einen Volley aus kurzer Distanz über die Latte beförderte.

Die Rieder antworteten mit einem Fehlschuss von Antonio van Wyk (36.), ehe in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die entscheidende Szene folgte. Lukas Sulzbacher fiel der Ball nach einer Flanke auf den Oberarm und Schiedsrichter Jakob Semler entschied nach Begutachtung der Videobilder auf Strafstoß, den Mutandwa sicher verwandelte.

Baden Frederiksen traf die Stange

Bald nach Wiederanpfiff schrammten die Gäste knapp am Ausgleich vorbei. Eine Flanke von Nikolai Baden Frederiksen flog an Freund und Feind vorbei und landete an der Stange (51.). Auf der Gegenseite fehlte bei einem Weitschuss von Yusuf Maart nicht viel (57.).

Nach einigen Leerläufen wurde es erst im Finish wieder turbulent. Ola-Adebomi war nach einem von Baden Frederiksen aufs kurze Eck gezirkelten Corner per Kopf erfolgreich, wenig später aber foulte der kurz zuvor eingewechselte Lukas Hinterseer im Sechzehner Ante Bajic. Diesmal verwertete Pomer und sorgte damit für eine erfolgreiche Generalprobe der Rieder für das Cup-Semifinale am Mittwoch gegen den LASK.