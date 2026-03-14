Offizieller Empfang
Gemeinde Natters ließ ihren Olympia-Helden und Rodel-Star Kindl hochleben
Immer am Start: Der Fanclub von Wolfgang Kindl.
© Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung
Was dem Rodel-Star Wolfgang Kindl wichtig war: Sein Empfang sollte möglichst schnell nach den Olympischen Winterspielen stattfinden. Damit die Erinnerungen noch präsent sind. Und die Gemeinde Natters erfüllte ihm diesen Wunsch, ehrte den 37-Jährigen am Samstagnachmittag ausgiebig.
Und verdientermaßen: Denn wie 2022 in Peking kehrte Kindl auch heuer mit zwei Silbermedaillen von den Winterspielen in Cortina zurück. Neben dem Fanclub gratulierten dem Routinier am Samstag auch Rodel-Legende Georg Hackl, seine Teamkolleginnen Lisa Schulte, Lara Kipp und Selina Egle sowie der Natterer Bürgermeister Marco Mösl. Ehre, wem Ehre gebührt! (TT.com)
Die Rodel-Asse Selina Egle und Lisa Schulte waren beim Empfang für Wolfgang Kindl genauso mit von der Partie wie der Natterer Bürgermeister Marco Mösl.
© Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung