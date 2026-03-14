Gemeinde Natters ließ ihren Olympia-Helden und Rodel-Star Kindl hochleben

Was dem Rodel-Star Wolfgang Kindl wichtig war: Sein Empfang sollte möglichst schnell nach den Olympischen Winterspielen stattfinden. Damit die Erinnerungen noch präsent sind. Und die Gemeinde Natters erfüllte ihm diesen Wunsch, ehrte den 37-Jährigen am Samstagnachmittag ausgiebig.

Und verdientermaßen: Denn wie 2022 in Peking kehrte Kindl auch heuer mit zwei Silbermedaillen von den Winterspielen in Cortina zurück. Neben dem Fanclub gratulierten dem Routinier am Samstag auch Rodel-Legende Georg Hackl, seine Teamkolleginnen Lisa Schulte, Lara Kipp und Selina Egle sowie der Natterer Bürgermeister Marco Mösl. Ehre, wem Ehre gebührt! (TT.com)