Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Linz

In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. In der Bismarckstraße ging ein Mann mit einem Messer auf einen anderen los, an der Ecke zur Landstraße stach der Angreifer einen weiteren Mann nieder, bestätigte die Polizei der APA einen "Krone"-Bericht. Das zweite Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das erste Opfer wurde schwer verletzt, befand sich aber außer Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.