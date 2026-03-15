Kommunalwahl in Frankreich: Parteien ringen um Großstädte

Knapp 49 Millionen Menschen in Frankreich sind an diesem Sonntag zur ersten Runde der Kommunalwahlen aufgerufen. Bei den Wahlen werden Tausende Gemeindevertreter gewählt, die im Anschluss den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bestimmen. Ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl gilt die Abstimmung auch als letzter großer Stimmungstest. Wo keine absolute Mehrheit erreicht wird, gibt es am 22. März einen zweiten Wahlgang.

Mit Spannung dürfte vor allem verfolgt werden, wie viele Mandate das rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen wird einfahren können, das sich ebenso wie die Partei Renaissance von Staatschef Emmanuel Macron mit lokaler Verankerung schwertut. Bei den letzten Kommunalwahlen 2020 hatten vor allem Frankreichs Grüne punkten können. Sie fürchten nach dieser grünen Welle nun eine Schlappe.

Besonders von den Parteien umkämpft sind die Rathäuser der Großstädte. In Paris etwa ist die Frage, ob nach zwölfjähriger Führung der Sozialisten die Konservativen die Nachfolge der scheidenden Bürgermeisterin Anne Hidalgo antreten. In Frankreichs zweitgrößter Stadt Marseille sind ebenfalls die Sozialisten am Ruder – bei der Wahl konkurrieren sie mit Linkspartei und rechtem RN.