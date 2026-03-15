Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars

Hollywood verleiht nach mitteleuropäischer Zeit von Sonntag auf Montag zum 98. Mal die Oscars an die Größen der Filmzunft. Als zumindest nominaler Topfavorit geht dabei Ryan Cooglers "Blood & Sinners" ins Rennen. Das Vampir-Drama hält in jedem Falle mit 16 Nominierungen einen Allzeitrekord. Filmauguren räumen aber in vielen zentralen Kategorien dem großen Konkurrenten "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson größere Chancen ein, der auf 13 Nominierungen kommt.