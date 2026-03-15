Ford Ranger Wildtrak PHEV: Arbeitstier unter Strom

Der Ford Ranger zählt weltweit zu den erfolgreichsten Pick-ups. Jetzt tritt er erstmals als Plug-in-Hybrid an und kombiniert klassische Tugenden wie Anhängelast und Geländegängigkeit mit elektrischem Antrieb. Wie gut der Ranger PHEV im Alltag funktioniert, zeigt unser ausführlicher Test.

Ford hat dem Ranger eine neue Rolle zugedacht. Seit 1982 unterwegs und heute weltweit Bestseller, soll er nun auch elektrifiziert überzeugen. Der Plug-in-Hybrid kombiniert einen 2,3-Liter-EcoBoost-Benziner mit einem Elektromotor. Zusammen leisten sie 281 PS und liefern kräftige 697 Newtonmeter Drehmoment. Damit liegt der PHEV auf dem Papier sogar vor dem stärksten Diesel im Programm.

Der elektrische Anteil macht sich vorwiegend beim Anfahren bemerkbar. Mit Anhänger oder im Gelände reagiert der Ranger spontan und kontrolliert. Die bekannte Technik bleibt erhalten: zuschaltbarer Allrad, Untersetzung und Sperren sorgen dafür, dass der Plug-in seine Offroad-DNA nicht verleugnet.

Der Innenraum des Ranger PHEV verbindet robuste Nutzfahrzeug-Atmosphäre mit überraschend viel Komfort: große Displays, hochwertige Materialien und viel Platz sorgen für fast wohnliche Verhältnisse. © Lukas Letzner

Präsenz mit Ladefläche

Optisch bleibt alles beim Alten – also imposant. Mit 5,4 Metern Länge tritt der Ranger selbstbewusst auf, die Doppelkabine bietet Platz für fünf Personen. Innen überrascht der Wildtrak mit Wohnzimmergefühl: große Displays, hochwertige Materialien und Bang-&-Olufsen-Sound lassen fast vergessen, dass draußen noch Schotter knirscht.

Hinten gibt es wie gewohnt keinen Kofferraum, sondern eine Ladefläche von rund 1,5 Metern Länge. Verzurrösen sind ausreichend vorhanden, eine Abdeckung wäre dennoch sinnvoll. Massive Trittbretter helfen beim Einstieg – und sorgen zuverlässig für dreckige Hosenbeine.

Viel Platz vorne, Ladefläche hinten: Der Ranger bleibt auch als PHEV ein echter Nutzfahrzeug-Klassiker. © Lukas Letzner

Sparsam nur mit Disziplin

Die Batterie speichert 11,8 kWh und ermöglicht laut WLTP rund 45 Kilometer elektrische Reichweite. Im Alltag bleiben meist 30 bis 40 Kilometer übrig, je nach Temperatur, Tempo und Beladung. Geladen wird ausschließlich mit Wechselstrom, eine Vollladung dauert etwa vier Stunden. Schnellladen gibt es nicht.

Wer regelmäßig lädt, kann Verbräuche von sechs bis acht Litern erzielen – für einen rund 2,5 Tonnen schweren Pickup respektabel. Ohne Strom fährt der Ranger praktisch als schwerer Benziner und genehmigt sich schnell acht bis zehn Liter, mit Anhänger deutlich mehr. Wie bei allen PHEV gilt: Ohne Steckdose fährt man vor allem Zusatzgewicht spazieren.

Arbeitstier mit Steckdose

Für Handwerker besonders interessant ist „Pro Power Onboard“. Über Steckdosen im Innenraum und Ladebett liefert der Ranger bis zu 6,9 kW Strom. Werkzeuge, Beleuchtung oder Kühlgeräte lassen sich problemlos betreiben – auf Baustellen ohne Infrastruktur ersetzt das System mitunter ein Aggregat.

Auch sonst bleibt der Ranger voll arbeitsfähig. Anhängelast und Gesamtgewicht liegen weiterhin bei 3,5 Tonnen, die Zuladung erreicht rund eine Tonne. Das zusätzliche Gewicht des Hybridantriebs schrumpft allerdings die Reserven, weshalb Viellader genau rechnen sollten.

Im Gelände profitiert der Ranger PHEV vom sofort verfügbaren Drehmoment des Elektromotors. © Lukas Letzner

Fahren wie ein Ranger – nur leiser

Im Stadtverkehr gleitet der Pickup erstaunlich ruhig dahin, der Übergang zum Benziner erfolgt meist unauffällig. Die Zehn-Gang-Automatik harmoniert gut mit dem Hybridmodul. Trotz des Mehrgewichts wirkt der Ranger im unteren Drehzahlbereich lebendig, bleibt aber klar Nutzfahrzeug und kein Komfort-SUV.

Im Gelände punktet der Elektromotor mit fein dosierbarem Drehmoment. Böschungswinkel, Wattiefe und Bodenfreiheit entsprechen den Dieselvarianten. Kurz gesagt: Der Ranger kann weiterhin alles, was ein Ranger können muss.

Für wen sich der Hybrid lohnt

Preislich liegt der Ranger PHEV auf dem Niveau stark motorisierter Dieselvarianten. In Österreich beginnt er bei rund 42.690 Euro inklusive Steuern. Wer sich für die von uns gefahrene Wildtrak-Ausstattung entscheidet, der muss mindestens 68.524 Euro hinblättern. Unser Testwagen kostete dank ein paar Häkchen mehr dann 76.383 Euro. Der Plug-in-Hybrid lohnt sich vorrangig für Betriebe mit planbaren Strecken und Lademöglichkeit. Wer häufig lange Distanzen fährt oder dauerhaft unter Last unterwegs ist, bleibt mit dem Diesel meist besser bedient.