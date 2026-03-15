37-jähriger Fußgänger in Kappl von Taxi erfasst und verletzt

Kappl – In der Nacht auf Sonntag kam es in Kappl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Niederländer verletzt wurde. Der Mann war kurz nach Mitternacht gemeinsam mit einem 36-Jährigen zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Ferienwohnung. Im Bereich der Kirche benutzten die Männer eine Stiege. Der 37‑Jährige rutschte aus und stürzte auf die Fahrbahn.