Auf Stiege ausgerutscht
37-jähriger Fußgänger in Kappl von Taxi erfasst und verletzt
Kappl – In der Nacht auf Sonntag kam es in Kappl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Niederländer verletzt wurde. Der Mann war kurz nach Mitternacht gemeinsam mit einem 36-Jährigen zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Ferienwohnung. Im Bereich der Kirche benutzten die Männer eine Stiege. Der 37‑Jährige rutschte aus und stürzte auf die Fahrbahn.
Zum selben Zeitpunkt passierte ein Taxi die Stelle und erfasste den Gestürzten am Fuß, berichtet die Polizei. Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange. (TT.com)