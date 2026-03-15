Amoklauf angekündigt: Toter und Schwerverletzter in Linzer Innenstadt

Linz – In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Ein 34-jähriger Kroate hatte am Nachmittag gegenüber seiner Frau angekündigt, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau verständigte die Polizei. Während der Fahndung kam es im Bereich der Bismarckstraße zur Bluttat. Ein 26 Jahre alter Afghane wurde dabei getötet, ein zwei Jahre jüngerer Landsmann überlebte eine Messerattacke.

Der Tat vorausgegangen ist eine kleine Auseinandersetzung auf der Straße. Der Kroate hat offenbar einen ihm unbekannten Autofahrer angepöbelt, sagte der Polizeisprecher. Die beiden Afghanen schritten in die Kontroverse ein und wiesen den Kroaten zurecht. Als die Männer wieder weggingen, lief ihnen der 34-Jährige nach und attackierte den 24-Jährigen mit einem Küchenmesser am Hals. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich außer Lebensgefahr.

Auf der Flucht gestürzt

Der zweite Afghane kam beim Weglaufen zu Sturz. Daraufhin trat ihm der Täter mit dem Fuß auf den Kopf und versetzte ihm dann einen Stich in den Oberkörper. Zeugen eilten dem 26-Jährigen zu Hilfe und leisteten erste Hilfe, der Afghane starb aber kurz darauf im Spital.