„Long Covid Awareness Day“
Krank im Dschungel der Bürokratie: Long-Covid-Betroffene fordern Spezialambulanz
Leben mit Long Covid: Während andere Bundesländer eigene Spezialambulanzen für Long Covid und ME/CFS planen, bleibt Tirol bei seiner bestehenden Koordinationsstelle. Das kritisieren die Grünen sowie Betroffene.
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Am Sonntag ist „Long Covid Awareness Day“ – ein Tag, der über die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung aufklären soll. Die Betroffenen leben zwischen Erschöpfung und Hoffnung auf bessere Hilfe. Sie fordern einen Ausbau der Versorgung.