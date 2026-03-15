Truppe zur Halbzeit des Aare-Slaloms Dritte, Shiffrin souverän an der Spitze

Aare – Vorjahressiegerin Katharina Truppe liegt nach dem ersten Durchgang des alpinen Slaloms in Aare auf Rang drei. Der mit Nummer eins ins Skirennen gegangenen Kärntnerin fehlen 0,57 Sek. auf die führende Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin steht bereits als Siegerin der Weltcup-Disziplinwertung fest. Im Kampf um den Gesamtweltcup gegen Emma Aicher ist die Deutsche auch zur Renn-Halbzeit Zweite, 0,51 Sek. hinter der Slalom-Olympiasiegerin. Vierte ist Wendy Holdener (+0,70).

Die Schweizerin ist derzeit um Endrang drei im Disziplinweltcup die Hauptkonkurrentin der da viertplatzierten Truppe, ein Rennen steht danach beim Weltcup-Finale in Hafjell noch aus. Von den übrigen Österreicherinnen schaffte es nur Katharina Gallhuber mit 3,02 Sek. Rückstand gerade noch in den zweiten Lauf. Natalie Falch, Lisa Hörhager, Franziska Gritsch und Juniorinnen-Vizeweltmeisterin Leonie Raich gelangten nicht in die Top 30. Katharina Huber, mit Ariane Rädler Olympiasiegerin in der Teamkombination, schied aus. Der zweite Durchgang ist für 12.30 Uhr (live TT.com-Ticker) angesetzt. (APA)