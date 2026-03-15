Mann blieb in Altkleider-Container stecken und starb

Neunkirchen – Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die näheren Umstände waren zunächst völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es.