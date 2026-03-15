Von Spaziergänger gefunden
Mann blieb in Altkleider-Container stecken und starb
Neunkirchen – Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die näheren Umstände waren zunächst völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es.
Laut Bericht der NÖN wurde der Mann von einem Spaziergänger gefunden. Er soll mit der Hand bei der Öffnung des Containers gesteckt sein. Seine Beine sollen in der Luft gehangen haben. (APA)