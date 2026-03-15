Regionalliga West

Reichenau nahm trotz Personal-Problemen Revanche an Kitzbühel

Der Reichenauer Lukas Zangerl (l.) – hier im Duell mit dem Kitzbüheler Axel Krimbacher – entschied mit seinem Treffer die Partie.
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Von Thomas Mair

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