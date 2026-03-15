Favoriten, Flops und feuchte Augen: Die Film-Lieblinge der TT-Redaktion

Der rote Teppich ist ausgerollt und die Spannung steigt: In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles wieder die Oscars verliehen. Bevor wir wissen, wer sich über eine Auszeichnung freuen darf, nutzen wir den Anlass für eine eigene Preisverleihung. Wir haben uns in der Redaktion umgehört und präsentieren unsere liebsten Leinwand-Momente. Persönliche Steckbriefe voller Favoriten, heimlicher Lieblinge und Lowlights.