68-Jährige wurde Opfer von Internetbetrügern und verlor mehrere Hundert Euro

Telfes im Stubaital – Mehrere Hundert Euro hat eine 68-jährige Tirolerin am Wochenende an Internetbetrüger verloren, berichtet die Polizei. Die Frau aus Telfes im Stubai schrieb am Samstag E-Mails auf ihrem Computer, als plötzlich ein Fenster auf ihrem Bildschirm erschien. Darin wurde sie dazu aufgefordert, eine Servicehotline zu kontaktieren, was sie dann auch tat.

Eine unbekannte Person erklärte der 68-Jährigen am Telefon, dass ihr Computer gehackt worden sei und bereits zwei Abbuchungen durchgeführt worden seien. Man könne ihr jedoch helfen, diese rückgängig zu machen. Dafür solle die Frau den Anweisungen folgen. Schließlich wurden Überweisungen im hohen dreistelligen Bereich durchgeführt. Die Polizei ermittelt. (TT.com)