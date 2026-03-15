Verliebt in einen Chatbot: Wenn Maschinen zu Partnern werden

Immer mehr Menschen vertrauen Chatbots ihre Sorgen an. Manche verlieben sich sogar in die Künstliche Intelligenz. Doch warum fühlen sie sich dort manchmal mehr geborgen als bei Menschen und warum lässt uns das Gehirn an eine Romanze glauben? Gesundheitspsychologe Stefan Höfer kennt die mögliche Antwort.