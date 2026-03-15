Gefühle für die KI

Verliebt in einen Chatbot: Wenn Maschinen zu Partnern werden

Sieht so die Zukunft der Partnerschaft aus? In der Robotik tut sich viel, Maschinen werden immer menschlicher.
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Nicole Strozzi

Von Nicole Strozzi

Immer mehr Menschen vertrauen Chatbots ihre Sorgen an. Manche verlieben sich sogar in die Künstliche Intelligenz. Doch warum fühlen sie sich dort manchmal mehr geborgen als bei Menschen und warum lässt uns das Gehirn an eine Romanze glauben? Gesundheitspsychologe Stefan Höfer kennt die mögliche Antwort.

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