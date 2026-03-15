Wann kehrt der Frühling zurück?
Wie es nach der Abkühlung weitergeht: So wird das Wetter die kommenden Tage in Tirol
Regen- statt Sonnenschirm: Am Sonntagmorgen musste man sich eher vor den Regentropfen als der Sonneneinstrahlung schützen. Doch eine Rückkehr des Frühlings steht in wenigen Tagen an.
© Springer, Falk
Tirol steckt in einer wettertechnischen Übergangsphase. Ein unbeständiger Sonntag läutet eine neue Woche ein, die mit Wolken und Schauern beginnt. Doch Geduld zahlt sich aus: Ewig lässt die Rückkehr des Frühlings nicht auf sich warten.