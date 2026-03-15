Neo-Innsbruck-Athletin Carlson knackte elf Jahre alten Rekord von Kira Grünberg

Nach elf Jahren ist der Rekord der Tiroler Stabhochspringerin Kira Grünberg Geschichte: Die für den ATSV Innsbruck springende Neo-Österreicherin Lily Carlson überquerte 4,51 Meter.

Sie teilt sich mit Tirols Leichtathletik-Jungstar Magdalena Rauter nicht nur den Verein (ATSV Innsbruck) und das Appartement an der Universität in Texas, sondern auch das Faible für luftige Höhen: Mit 4,51 Metern ist Lily Carlson Österreichs seit diesem Wochenende neue Rekordhalterin im Stabhochsprung.

Erst vor gut sechs Wochen wurde der Nationenwechsel der 19-Jährigen offiziell, davor war die Tochter eines Österreichers und einer US-Amerikanerin für die USA im Einsatz. Nun klappte es bei den NCAA Indoor Championships in Fayetteville mit der Rekordjagd. Damit knackte Carlson auch die davor elf Jahre alte Bestmarke der Tirolerin Kira Grünberg aus dem Jahr 2015 (4,45 m, aufgestellt im März in Prag) um sechs Zentimeter. Die 32-jährige Ex-Leichtathletin, die seit einem Trainingsunfall 2015 querschnittsgelähmt ist, hält aber weiterhin den Freiluftrekord (4,45 m), den sie 2014 bei der Leichtathletik-EM in Zürich aufstellte.