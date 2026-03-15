Geparktes Auto in Natters schwer beschädigt: Polizei sucht ZeugInnen

Natters – Eine unbekannte Person hat zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in Natters ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht nun nach ZeugInnen.

Der Wagen – ein grauer VW Caddy – war laut Polizei in der Bahnhofstraße abgestellt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde an der linken Seite auf einer Höhe von einem Meter ein beinahe durchgehender tiefer Kratzer über beide Türen bis zum hinteren Kotflügel zugefügt. Hinweise nimmt die Polizei Axams unter folgender Nummer entgegen: 059133 7111. (TT.com)