Absturz am 30. März 2011
Unglücksflug der „Police Foxtrot“: Ein Geheimnis, das der Achensee für immer wahrt
Der Hubschrauber zerbrach beim Aufprall auf den See in viele Einzelteile. Sie wurden in den Tagen nach dem Unglück nach und nach vom Grund des Sees geholt.
© APA/Liebl
Vor 15 Jahren stürzte ein Polizeihubschrauber mit vier Beamten an Bord in den Achensee. Bis heute ist nicht restlos geklärt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Ein neues Buch zu dem Fall zeichnet die Geschehnisse akribisch nach und versucht, Antworten zu geben.