Absturz am 30. März 2011

Unglücksflug der „Police Foxtrot“: Ein Geheimnis, das der Achensee für immer wahrt

Der Hubschrauber zerbrach beim Aufprall auf den See in viele Einzelteile. Sie wurden in den Tagen nach dem Unglück nach und nach vom Grund des Sees geholt.
© APA/Liebl
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Vor 15 Jahren stürzte ein Polizeihubschrauber mit vier Beamten an Bord in den Achensee. Bis heute ist nicht restlos geklärt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Ein neues Buch zu dem Fall zeichnet die Geschehnisse akribisch nach und versucht, Antworten zu geben.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561