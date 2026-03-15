Große Suchaktion in Stanz bei Landeck: Vermisster 70-Jähriger tot aufgefunden

Eine große Suchaktion lief am Sonntag in Stanz bei Landeck. Ein 70-jähriger Mann war am Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Alpinpolizei, die Bergrettung Landeck inklusive Hundestaffel, Polizeidiensthundeführer sowie die Feuerwehren Landeck und Stanz bei Landeck rückten aus.