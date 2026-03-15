Kam nicht nach Hause
Große Suchaktion in Stanz bei Landeck: Vermisster 70-Jähriger tot aufgefunden
Eine große Suchaktion lief am Sonntag in Stanz bei Landeck. Ein 70-jähriger Mann war am Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Alpinpolizei, die Bergrettung Landeck inklusive Hundestaffel, Polizeidiensthundeführer sowie die Feuerwehren Landeck und Stanz bei Landeck rückten aus.
Kurz vor 13 Uhr fanden die Einsatzkräfte den 70-Jährigen in einem Waldstück tot auf. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. (TT.com)