Doppeltes Baby-Glück für Ex-ÖSV-Athlet: „Zwei Mädchen haben unser Herz gestohlen“

„Wir sagen Hallo! 25.02.2026 – zwei liebe kleine Mädchen sind auf die Welt gekommen und haben unsere Herzen gestohlen“, schrieb die gebürtige Finnin und zweifache Weltcupsiegerin auf Instagram.

Die 37-Jährige startete ihre Karriere auf der großen Weltcupbühne als Mari Laukkanen. Im Juli 2018 gab sie ihrem Benjamin das Ja-Wort und legte ihren Mädchennamen ab. Das Karriereende bei der Finnin erfolgte erst vor zwei Jahren. Damals hatte sie mit Herzproblemen zu kämpfen, die sie erst nach dem Rücktritt öffentlich machte. (TT.com)