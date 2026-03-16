Vereinbart, versprochen und gebrochen: MCI

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: weder von der schwarz-roten Landesregierung noch von den Verantwortlichen des Management Centers Innsbruck (MCI) mit Rektor Andreas Altmann an der Spitze. Zu viel Zeit wurde bereits vergeudet, zu viele Versprechungen wurden gemacht und 13 Millionen Euro mit nicht realisierten Neubau-Projekten in den Sand gesetzt. Aber es war richtig, dass Landeshauptmann Anton Mattle (VP) gegen alle oppositionellen Widerstände und Anfeindungen aus dem MCI den neuen Campus gestoppt hat. Die Kosten liefen aus dem Ruder, aber das will offenbar niemand wahrhaben.