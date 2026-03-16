Flammen in Bichlbacher Mehrparteienhaus: Feuerwehr sorgte für rasches „Brand aus“

Bichlbach – Sonntagabend wurde der Leitstelle Tirol kurz vor 21 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Bichlbach gemeldet. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr hatte sich bereits starker Rauch in dem Gebäude entwickelt, die Einsatzkräfte konnten das Feuer allerdings rasch lokalisieren und löschen. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.