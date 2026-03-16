Starke Rauchentwicklung
Flammen in Bichlbacher Mehrparteienhaus: Feuerwehr sorgte für rasches „Brand aus“
Bichlbach – Sonntagabend wurde der Leitstelle Tirol kurz vor 21 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Bichlbach gemeldet. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr hatte sich bereits starker Rauch in dem Gebäude entwickelt, die Einsatzkräfte konnten das Feuer allerdings rasch lokalisieren und löschen. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.
Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand in einem Zimmer einer Wohnung ausgebrochen sein, die genaue Ursache ist allerdings noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Bichlbach, die Rettung Reutte sowie die Polizei. (TT.com)