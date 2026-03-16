Praxistag in Kitzbühel
Das entscheidende Gespür für Schnee: „Weißes Gold“ erzeugen will gelernt sein
Zum Praxisteil gehört auch eine Besichtigung des Skigebietes von KitzSki. Dabei erfolgt ein laufender Austausch unter den Teilnehmern.
© Harald Angerer
Die Schneimeister spielen eine zentrale Rolle in jedem Skigebiet. In speziellen Kursen bilden sich die Experten weiter. Eine solche Ausbildung fand kürzlich in Kitzbühel statt, dabei liegen die Schwerpunkte auf Sicherheit und dem effizienten Einsatz der Mittel.