Praxistag in Kitzbühel

Das entscheidende Gespür für Schnee: „Weißes Gold“ erzeugen will gelernt sein

Zum Praxisteil gehört auch eine Besichtigung des Skigebietes von KitzSki. Dabei erfolgt ein laufender Austausch unter den Teilnehmern.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Die Schneimeister spielen eine zentrale Rolle in jedem Skigebiet. In speziellen Kursen bilden sich die Experten weiter. Eine solche Ausbildung fand kürzlich in Kitzbühel statt, dabei liegen die Schwerpunkte auf Sicherheit und dem effizienten Einsatz der Mittel.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

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Michael Mader

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Harald Angerer

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