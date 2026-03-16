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Polizei ermittelt
Vandalen hinterließen in der Pfarrkirche Absam-Eichat Spur der Verwüstung
Beim Betreten der Kirche bot sich den Beamten ein Bild der Verwüstung.
© Daniel Liebl
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