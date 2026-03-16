Mit Glück überlebt
Zweites Leben nach Alptraum im Klassenzimmer: Wie Sam Askari zurück ins Leben fand
Beim Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz starben im Juni 2025 neun Schüler und eine Lehrerin. Der Täter, ein ehemaliger Schüler, richtete sich nach der Tat selbst.
© ERWIN SCHERIAU
Der Schüler Sam Askari (16) hat den Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse in Buchform verarbeitet. Er ist im Juni 2025 dem Tod nur knapp entronnen. Heute genießt Sam jeden Tag seines Lebens und widmet sich mit großer Leidenschaft der Musik.